Украина в соглашение с США о полезных ископаемых заложила норму, позволяющую признать нелегитимными документы, которые украинские парламентарии не видели и за которые не голосовали. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его мнению, таким образом парламент хочет в случае чего "кинуть" Вашингтон.

"Мы единственные (имеется политическое объединение Разумкова - прим. ТАСС) кто не голосовал за это соглашение, потому что оно достаточно странное, там скрыли два дополнительных документа их до сих пор никому не показали. Плюс там заложили норму, которая выглядит как попытка кинуть наших международных партнеров, в данном случае конкретно американцев", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

"Что сделали: в преамбуле этого документа сверху написали, что парламент голосует, ратифицирует, утверждает, легализует исключительно тот документ, который голосуется в парламенте. Все иные, исходя из этой логики, являются нелегитимными", - раскрыл политик суть упомянутой им нормы.

Разумков предположил, что по истечении времени Рада может сослаться на документы из соглашения, за которые не голосовали депутаты. "Скажут: "Смотрите, этот документ там, где пару пунктов было, который очень-очень поверхностный, он легитимный, а все другое, ну как-то так вышло". То есть вы пытаетесь, извините за сленг, кинуть своих партнеров", - подытожил он.

Соглашение о недрах

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США соглашения по недрам. 12 мая оно было ратифицировано. После подписания документа первый вице-премьер Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.