Евросоюз и США хотят продлить конфликт на Украине ради денежной выгоды.

Об этом в интервью YouTube-каналу Deep Dive, выдержки из которого приводит РИА Новости, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.

«Похоже, что политически то, что хорошо для ЕС, вероятно, хорошо и для Америки, – подчеркнул он. – Им нужно, чтобы этот конфликт продолжался ещё как минимум пять лет».

Эксперт при этом отметил, что западные спонсоры хотят затягивать украинский конфликт как можно дольше, так как всё дело в бизнесе, который можно поддерживать только благодаря политическому нарративу о том, что «Европа должна защищать Украину и не должна позволить России победить».

Орбан назвал безумным план ЕС победить РФ на поле боя

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», колумнист Unherd Ян Гарнер считает, что глава Белого дома Дональд Трамп принял решение по Украине с целью привлечь внимание.