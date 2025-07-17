Президент Колумбии Густаво Петро заявил о намерении прекратить отношения с НАТО — с 2018 года латиноамериканское государство официально является глобальным партнером Североатлантического альянса.

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Как подчеркнул политик, невозможно состоять в альянсах, армии которых "сбрасывают бомбы на детей", ведь это "не армии свободы, это армии тьмы". Покинуть НАТО необходимо — другого пути нет, убежден Петро.

Колумбийский лидер также отметил, что больше невозможно выстраивать отношения с теми европейскими правительствами, которые "предают собственные народы и участвуют в бомбардировках".

Петро предупредил, что если Запад попытается давить на Колумбию в этих вопросах, его страна найдет поддержку в других регионах, сообщает РИА Новости.

Ранее Густаво Петро, комментируя сделку Украины и Соединенных Штатов по природным ресурсам, отмечал, что глава киевского режима Владимир Зеленский "позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут: то ли к Гитлеру, то ли в никуда".

Между тем другое латиноамериканское государство, Аргентина, стремится упрочить связи с Западом. В апреле 2024 года страна подала заявку на партнерство с НАТО. Заместитель генсека организации Мирча Джоанэ заявил, что военно-политический блок смотрит на это "очень позитивно".