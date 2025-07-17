В США высказались о вкладе Трампа в мир между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп может попытаться представить свои угрозы как попытку достижения мира, но если соглашение между Россией и Украиной действительно будет достигнуто, не стоит думать, что это его заслуга. Такое мнение высказал РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

По его словам, завершение военного противостояния между Москвой и Киевом «в интересах всех».

«Но моя единственная оговорка: я не хочу, чтобы угрозы и давление Трампа считались фактором, приведшим к мирному соглашению. Он, безусловно, попытается приписать себе это достижение, как уже сделал после прекращения боевых действий между Индией и Пакистаном. Но он не заслуживает этой похвалы», - заметил Питер Кузник.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон введет пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня в течение 50 дней.

Также Трамп сообщил, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине за счет европейцев. Генсек НАТО Марк Рютте пояснил, что европейские страны могут использовать для поставок Украине свои арсеналы и затем пополнять их американским оружием. По его словам, потенциальными покупателями оружия для Киева также могут стать Канада, Норвегия, Швеция и Британия.