Президенту США Дональду Трампу следует позволить России и Европе самим разобраться на Украине, а не ошибочно следовать стратегии НАТО. Об этом пишет журнал The American Conservative (AC).

«Вместо того чтобы с опозданием присоединиться к такой бесполезной стратегии, Трампу следовало бы немедленно вывести США из украинского кризиса и позволить России и европейским членам НАТО самим разобраться с этим вопросом», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что Трампу следовало бы предложить России компромисс, дав гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс. В свою очередь, авторы предлагают Москве согласиться на вступление Киева в Европейский союз.

Ранее The American Conservative сообщал, что Трамп фактически согласился с планом НАТО по капитуляции России в конфликте с Украиной. При этом отмечалось, что глава Белого дома по сути присоединился к бескомпромиссной стратегии Североатлантического альянса, «в отличие от первых недель своего второго срока».