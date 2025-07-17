Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, потребовал от премьер-министра Венгрии ввести персональные санкции против украинских судей, покрывающих преступления военкомов.

По его словам, судьи ежедневно легализуют похищения, избиения и насильственную мобилизацию граждан. При этом, как подчеркнул политик, ни одного приговора сотрудникам военкоматов вынесено не было.

«Только массовая репрессия против тех, кто сопротивляется», — отметил он.

Орбан сделал резкое заявление о действиях ТЦК на Украине

Ранее стало известно, что несколько офицеров украинских центров территориального комплектования (ТЦК — аналог военкомата) дезертировали со службы и сбежали с территории, подконтрольной Киеву. Уточняется, что многим военкомам стали поступать угрозы, в том числе от ранее мобилизованных украинцев.