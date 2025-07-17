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Президент Колумбии заявил о намерении прекратить отношения с НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его страна должна отдалиться от НАТО, а также от европейских стран, участвующих в военной агрессии, пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию закрытия мероприятий Группы Гааги в Боготе.

"Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет. И отношения с Европой - больше не могут строиться с теми европейскими правительствами, которые предают собственные народы и участвуют в бомбардировках", - сказал Петро.

По словам главы государства, Колумбия, которая считается одним из ключевых глобальных партнеров НАТО, не должна участвовать в альянсах, где армии "сбрасывают бомбы на детей".

Барак Обама и его супруга вместе прокомментировали слухи о разводе

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель в шутливой манере прокомментировали слухи о разводе. Пара появилась в эфире подкаста ведущего Крейга Робинсона, сообщает РИА Новости.

"Знаю, потому что когда мы (появляемся на публике - ред.) порознь, люди думают, что мы развелись", - ответила Мишель, таким образом ответив на признание Робинсона, что ему приятно видеть пару вместе.

Ее муж также пошутил, заявив, что супруга "приняла его обратно, но какое-то время все было на грани".

Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести импортные пошлины в размере 10-15 процентов на товары из 150 стран — некрупных экономик, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью лидера Соединенных Штатов телеканалу Real America"s Voice.

"Мы собираемся опубликовать одну цифру для оставшихся (не крупных. — Прим. ред.), почти 150-ти стран. Мы просто опубликуем одну цифру, и это будет, вероятно, 10 или 15 процентов, мы еще не решили, это большое дело", — сообщил он.

В Дании не исключили создания базы НАТО в Гренландии, заявил посол России

Власти Дании выступают за повышение военной активности внерегиональных стран НАТО в Гренландии и не исключают создание базы альянса на острове, сообщает РИА новости со ссылкой на посла России в Копенгагене Владимира Барбина.

"Спекулируя на обвинениях России в создании угроз для региональной безопасности и опасаясь притязаний США на Гренландию, Копенгаген ратует за повышение военной активности в высоких широтах внерегиональных стран НАТО… Не исключается и обсуждение возможности создания военной базы НАТО на Гренландии", - сообщил глава дипмиссии.

По словам посла, по инициативе Дании в районе Гренландии заметно активизировалась военная деятельность Франции. Королевство также нацелено укреплять военное взаимодействие с ФРГ, Великобританией и другими странами альянса.

Подполье сообщило о подозрительных судах из-за рубежа в порту Одессы

В порт Одессы все чаще стали прибывать подозрительные иностранные суда. Предполагается, что они содержат вооружение союзников Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на антифашистское подполье.

"Сейчас очень активную работу ведем в Одессе: в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сопротивлению предстоит убедиться, что грузы действительно военные. Если это подтвердится, координаты складов и сухогрузов предоставят российской стороне.