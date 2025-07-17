Латвия призвала Трампа оказать давление на Россию, а не медлить 50 дней

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже на полях Аспенского форума по безопасности призвала американского президента Дональда Трампа немедленно ввести санкции против России, а не ждать 50 дней. Ее слова приводит Politico.

По мнению дипломата, этот шаг вынудит РФ сесть за стол переговоров и повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.

«Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести войну. Речь не о российском народе», — сказала Браже.

В США забеспокоились из-за ответа России на ультиматум Трампа

14 июля Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе системы ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, что означает 50-дневный ультиматум Трампа.