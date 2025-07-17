Американский политолог раскрыл цель ультиматума Трампа

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп окружен критиками, поэтому своим пустым, по сути, ультиматумом он попытался удовлетворить всех сразу. Цель ультиматума президента раскрыл американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube.

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«Это политический театр, и он отыгрывает свою роль на полную. Он каждый день выступает перед репортерами, он в международных новостях. Сейчас один человек в мире делает все новости, и имя ему — Дональд Трамп», — отметил эксперт.

По словам Доктороу, Трамп сталкивается с сопротивлением и критикой со всех сторон, поэтому ему требовалось сделать что-то, что удовлетворило бы всех. Результатом и стал ультиматум, который американского лидера ни к чему не обязывает.

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«Он взял отсрочку на 50 дней, чтобы не принимать ничью сторону на это время», — резюмировал политолог.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.