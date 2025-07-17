Экс-командир «Айдара»* обратился к украинцам с предупреждением о Трампе

Экс-командир батальона «Айдар»* (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий обратился к украинцам с предупреждением о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. Он заявил в эфире телеканала «Киев24», что дедлайнам американского лидера не стоит верить.

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Дикий прокомментировал ультиматум Трампа в адрес России, напомнив, что ранее глава Белого дома обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. Затем эти 24 часа превратились в 100 дней, а теперь глава США объявил новый срок — 50 дней.

По мнению Дикого, украинцам следует «сосредоточиться на достижении реальных результатов на фронте», а не обращать внимание на очередные дедлайны и ультиматумы Трампа.

В США забеспокоились из-за ответа России на ультиматум Трампа

Ранее американский президент пообещал ввести 100-процентные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Он также обвинил РФ в якобы «пустых разговорах» об урегулировании кризиса.

*признан в России террористической организацией и запрещен.