Украине следует согласиться на мир на условиях России, а не надеяться одержать победу на поле боя. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что в противном случае Киев продолжит нести потери, рискуя лишиться всего.

«Они продолжают воевать, просто надеясь на какие-то изменения, что ужасно, так как это мешает сделать разумный выбор в пользу урегулирования конфликта путем переговоров на условиях России, хотя и невыгодных сейчас», — заявил Дэвис.

Американский сенатор призвал США помочь Украине добиться успеха

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал надавить на Украину ради мирных переговоров.

Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности страны продолжать контакты с Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине.