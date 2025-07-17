В Великобритании выразили недоумение ультиматумом Трампа в адрес России

Президент России Владимир Путин не пойдет на ультиматум американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил британский журналист Джордж Галлоуэй на YouTube-канале.

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По его словам, ультиматум главы Белого дома вызвал очередной раскол в его администрации. Галлоуэй также выразил недоумение решением американского лидера.

«Трамп решил значительно увеличить поставки американского оружия киевскому режиму. Тому самому режиму, лидера которого он унизил на весь мир в овальном кабинете несколько месяцев назад», — указал Галлоуэй.

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Кроме того, журналист удивился, что Трамп ожидает, что Путин просто так примет его условия.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.