Единственный глобальный партнер в Латинской Америке захотел отказаться от НАТО

Колумбийский президент Густаво Петро во время выступления на чрезвычайной конференции по Газе в Боготе выступил против партнерства с НАТО.

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По мнению политика, у его страны нет другого пути.

«Из НАТО мы должны выйти», — заявил Петро.

Колумбия не входит в состав альянса, но с 2018 года является «глобальным партнером» НАТО — единственным в Латинской Америке. От стран с таким статусом не требуется соответствовать географическому критерию, чтобы стать членами организации. Кроме того, они не связаны обязательством по пятой статье договора альянса о коллективной самообороне.

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Сейчас республика сотрудничает с НАТО по 11 направлениям: ведет консультации и диалог и взаимодействует по вопросам контртерроризма, кризисного регулирования, учебно-образовательной подготовки, укрепления этических основ, наращивания потенциала и оперативной совместимости ВС, языковой подготовки, общественной дипломатии, киберзащиты и изменения климата.

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