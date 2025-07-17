Сирийские правительственные силы покинули юг страны

Правительственные силы Сирии покинули провинцию Эс-Сувейда, на территории которой происходили столкновения с группировками друзов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильские СМИ.

По их данным, это произошло в соответствии с соглашением о прекращении боевых действий, достигнутом накануне.

В соответствии с договоренностью, после прекращения огня правительственные силы должны покинуть провинцию, а контроль за обеспечением правопорядка будет передан комитету, состоящий из представителей власти и духовных лидеров друзов.

16 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала центр Дамаска, исполнив угрозу нанести «болезненные удары», если власти Сирии не прекратят нападки на друзскую общину на юге страны. Израиль также готовит наземную операцию и обещает защищать друзов, которые конфликтуют последние месяцы с правительством Сирийской Республики. В чем причины этого конфликта и кто такие друзы, за которых вступились израильские военные, — в материале «Газеты.Ru».