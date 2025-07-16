Еврокомиссия предложила выделить до €100 млрд на восстановление Украины

Проект бюджета Еврокомиссии на период с 2028 по 2034 годы предусматривает расходы на восстановление Украины в размере €100 млрд, заявил еврокомиссар по бюджету Петр Серафин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, будущий бюджет в €2 трлн будет ориентирован на три ключевые сферы: поддержку стран-членов блока, поддержку бизнеса через Фонд конкурентоспособности и поддержку глобальных партнеров.

Так, на поддержку аграриев, которые неоднократно устраивали демонстрации из-за политики Евросоюза, будет выделено €300 млрд, на развитие менее развитых регионов ЕС — €218 млрд.

«Мы также выделили до €100 млрд для Украины, нашего самого стратегического партнёра. Это долгосрочные обязательства по восстановлению и реконструкции Украины», — отметил чиновник.

Серафин заметил, что восточные регионы объединения, граничащие с Украиной, Россией и Белоруссией, получат бонусные средства из-за специфических проблем как в сфере безопасности, так и в сфере экономики.

По его словам, на космос и оборону Брюссель выделил €131 млрд. Они войдут в новый пакет под названием «Устойчивость и безопасность, оборонная промышленность и космос».

В прошлый бюджетный период ЕС на эти цели направил €10 млрд евро, заметили журналисты.

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