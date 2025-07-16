Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на военных ВСУ

Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских солдат с «Холма Славы» на военных ВСУ. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Садовый заявил, что «Холма Славы» советского периода во Львове «больше не существует».

«Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. Они вместе с разведчиком Николаем Кузнецовым перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять эти останки на украинских защитников», — написал он.

Мэр Львова добавил, что следующим шагом станет дискуссия о «новом назначении этой территории без имперских мифов и с уважением к памяти».

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Напомним, что ликвидация «Холма Славы» была одобрена горсоветом Львова в начале января. В Москве данное решение назвали «свидетельством античеловеческой сущности киевского режима».