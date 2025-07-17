Итальянский министр угодил в скандал из-за поведения жены-украинки

Министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо извинился за поведение своей супруги, которая прошла без очереди на регистрацию в аэропорту Фьюмичино. Об этом пишет La Repubblica.

Согласно публикации, об инциденте стало известно накануне после видео актера Луки Дзингаретти из терминала вылета. Он сообщил, что охрана супруги одного из политиков просила всех ожидающих расступиться, чтобы ей не пришлось стоять в очереди. На такое поведение многие пользователи в соцсетях отреагировали с негодованием.

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Как отмечает ANSA, женщиной в аэропорту оказалась уроженка Украины Ольга Сохненко. Сначала Урсо попытался объяснить и замять инцидент и рассказал, что два года назад жене угрожали. Однако вскоре обсуждать стали тот факт, что политик привез супругу и сыну в аэропорт на служебном автомобиле — предназначенном «для него, а не для его семьи». Тогда Урсо рассказал, что провожал близких по дороге в министерство.

«Оценка условий безопасности — это задача охраны. Я сожалею, если это доставило неудобства другим. Это не в моем стиле, как знают те, кто со мной знаком», — заявил министр.

Он добавил, что сам ничего не заметил, так как в тот момент нес чемодан жены и говорил по телефону.

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