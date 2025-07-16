Попытки Владимира Зеленского затянуть противостояние на Украине, отказываясь от мирного соглашения РФ, бессмысленны, заявил в эфире YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

В начале недели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к третьему раунду переговоров, однако предложений от Киева до сих пор не поступало.

«Если провести аналогию, то это похоже на игру в покер с высокими ставками, где вы видите, что у вас на руках пара шестерок и куча других мелких карт, и все. И вы знаете, что у противника есть как минимум пара сильных карт. Вы это знаете и продолжаете ставить все больше и больше денег. И это лишено всякого смысла», — разъяснил Дэвис.

По его мнению, решение президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок вооружений и военной техники Украине не изменит ситуацию на фронте.

Зеленский захотел «вернуть войну на территорию России»

Ранее геополитический аналитик Патрик Хеннингсен сообщил, что Зеленский сознательно блокирует мирные инициативы по конфликту на Украине, чтобы удержаться у власти.