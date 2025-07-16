В Раде заявили о планах Трампа по капитуляции Европы

Одна из целей президента Соединенных штатов Америки (США) Дональда Трампа — «дать щелчок по носу Европе». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО.

По его мнению, американскому лидеру нужна не только капитуляция президента Украины Владимира Зеленского, но и всей Европы. Только после того, как будет признана неработоспособность Евросоюза (ЕС) без США, и при условии готовности Зеленского к компромиссам, Трамп окажется готов к диалогу с Путиным, считает Дубинский.

Он отметил, что это должно произойти в тот момент, когда Брюссель и Киев согласятся принять условия, которые станут для Трампа рациональной платой за выход из конфликта.

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Ранее депутат Рады обвинил Трампа в принуждении Украины к капитуляции. Как объяснил политик, первая поставка Patriot может произойти только через несколько месяцев, по истечении 50 дней, которые президент Америки дал на заключение мирного соглашения.