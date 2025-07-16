Фицо сделал резкое заявление о новом пакете антироссийских санкций

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что продолжит блокировать одобрение 18-го пакета антироссийских санкций до тех пор, пока не получит более конкретные гарантии от Брюсселя в вопросах энергетики. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась, что Словакия помешала принятию очередного пакета санкций против России.

Фицо уточнил, что обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой «употребить ближайшие часы и дни» для того, чтобы продолжить диалог ЕС с правительством Словакии.

По его словам, он заметил в обращении, что Словакия просит перенести голосование по 18-му пакету санкций на период, пока вопрос не будет решен.

«Мы считаем, что существующие предложения [от ЕК в сфере энергетики] — это де-факто санкции. И потому совершенно логично, что мы увязываем их с темой 18-го санкционного пакета против РФ», — пояснил премьер.

Фицо: Словакия получила от ЕК проект гарантий в обмен на голосование по санкциям

Фицо отметил, что ожидает от Брюсселя конкретных гарантий по газу. Он добавил, что наилучшим вариантом было бы предоставление Словакии права, в виде исключения, выполнять контракт с «Газпромом» до завершения его срока действия в 2034 году.