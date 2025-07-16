В Киеве рассказали о стратегии Зеленского при ударах

Владимиру Зеленскому несложно делать безответственные заявления о ракетных ударах по территории России, так как он первым спрячется в убежище при ракетной атаке, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Ранее Зеленский сообщил в беседе с президентом США Дональдом Трампом, что нанесет удары по Москве и Санкт-Петербургу, если получит необходимые вооружения.

«Когда по Киеву прилетит «ответка», он [украинский лидер] как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей, и записывать очередное кривляние для дурафона», — заметил Дубинский.

Политик саркастично заметил, что это так «незламно и потужно» (мощно, сильно) не нести никакой ответственности за свои действия.

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Парламентарий также выразил сожаление в связи с тем, что в 2022 году Москва пообещала Вашингтону воздержаться от ликвидации высших украинских чиновников.