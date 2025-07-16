На Украине заявили о готовности к переговорам

Украина готова к третьему раунду прямых переговоров. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига, передает РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ призывает все стороны оказать давление на Киев, чтобы новый раунд ее прямых переговоров с Москвой состоялся.

«Мы готовы к таким переговорам в любом формате и в любой географии», — прокомментировал это Сибига во время визита в Польшу.

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Также он повторил призыв Владимира Зеленского к проведению встречи глав государств. По словам главы МИД Украины, такая встреча могла бы стать самым эффективным шагом на пути к достижению соглашения о прекращении огня. При этом при идеальном развитии событий на ней также должны присутствовать президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган, отметил Сибига.