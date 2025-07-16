Глава Госдепа раскрыл сроки примирения Израиля и Сирии
Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече лидеров Соединенных Штатов и Бахрейна, что эскалация между Израилем и Сирией разрешится в ближайшие часы. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в наблюдается Сирии сложная ситуация — идет длительная борьба между группами на юге.
Вместе с тем, заметил Рубио, США вовлечены в переговоры по урегулированию, считают, что Израиль и Сирия «на пути к настоящей деэскалации».
«В ближайшие часы мы увидим настоящий прогресс на пути к остановке того, что вы видите», — пообещал госсекретарь.
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Ранее сообщалось, что Израиль нанес авиаудары по городу Дераа в одноименной провинции на юге Сирии.