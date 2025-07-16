Глава Госдепа раскрыл сроки примирения Израиля и Сирии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече лидеров Соединенных Штатов и Бахрейна, что эскалация между Израилем и Сирией разрешится в ближайшие часы. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в наблюдается Сирии сложная ситуация — идет длительная борьба между группами на юге.

Вместе с тем, заметил Рубио, США вовлечены в переговоры по урегулированию, считают, что Израиль и Сирия «на пути к настоящей деэскалации».

«В ближайшие часы мы увидим настоящий прогресс на пути к остановке того, что вы видите», — пообещал госсекретарь.

Рубио: приоритетом Трампа в урегулировании на Украине являются переговоры

Ранее сообщалось, что Израиль нанес авиаудары по городу Дераа в одноименной провинции на юге Сирии.