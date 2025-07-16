К арестованным в Азербайджане россиянам пустили матерей

К арестованным в Азербайджане гражданам России пустили матерей. Об этом заявило азербайджанское издание Minval в Telegram-канале.

Как сообщается, организовать встречи помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева после контактов с уполномоченным при президенте России по правам человека Татьяной Москальковой. Личности задержанных россиян, которые смогли встретиться с родственниками, не раскрываются.

Также издание заявило о якобы отсутствии жалоб граждан России на условия содержания. Отмечаются неоднократные посещения арестованных российским консулом в Баку.

Ранее задержанный в Азербайджане россиянин Сергей Софронов сообщил через адвоката о нормальных условиях содержания в тюрьме. По словам его матери, россиянину предоставили государственного и независимого адвоката.