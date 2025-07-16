Владелец «проклятой» куклы внезапно умер после исчезновения игрушки

Исследователь паранормальных явлений Дэн Ривера скончался в возрасте 54 лет во время тура со знаменитой куклой Аннабель, которая считается проклятой и одержимой. Об этом сообщил исследователь Крис Гиллорен.

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Ривера был участником группы, которая проводила в США гастроли под названием Devils on the Run. Последнее мероприятие, на котором присутствовал исследователь, прошло в «приюте с приведениями» в штате Пенсильвания.

О внезапной смерти эксперта по паранормальному стало известно после появления слухов о таинственном исчезновении Аннабель. Посетители мероприятия в Пенсильвании обратили внимание на то, что у Риверы при себе не было куклы. Из-за этого некоторые предположили, что уход исследователя из жизни имеет сверхъестественную природу.

— С глубокой печалью Тони, Уэйд и я сообщаем о внезапной кончине нашего близкого друга и партнера Дэна Риверы, — передает слова Гиллорена The Independent.

Аннабель — тряпичная кукла марки Raggedy Ann. В 1970-х годах с ней связывали необъяснимые паранормальные события. Позже она попала в коллекцию легендарных исследователей паранормального Эда и Лоррейн Уоррен, чьи рассказы легли в основу серии фильмов «Заклятие». После смерти Лоррейн Уоррен в 2019 году заботиться о кукле стал Ривера.