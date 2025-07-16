Украинские священники обрушились с критикой на куклу Лабубу

Украинские священники назвали Лабубу игрушкой дьявола. Соответствующий пост появился на странице греко-католической парафии тернопольского города Теребовля в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Священники призвали не покупать детям популярную куклу. По их мнению, это не просто кукла, а способ вытеснить из сердца ребенка красоту, свет и доброту, которые несет Христос.

Кроме того, они обратили внимание, что в некоторых мультфильмах Лабубу дерется, ворует и издевается над другими.

«Это подается как веселье, но закрепляет в подсознании ребенка, что издевательства — это норма», — заявили инициаторы.

Помимо этого, представители парафии отметили, что Лабубу похожа на демона из-за клыков и рогов.

«Дети ассоциируют ее спозитивом, потому что "это модно", но их психика может смешать добро и зло», — объяснили они.

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Пользователи сети начали сжигать свои игрушки Лабубу из-за слухов о демоне. Об этом сообщает портал joe.co.uk.

Так, юзерша с никнеймом @jessicavibezx разместила в TikTok видео, как сжигает указанную фигурку на костре.

«Не покупайте Лабубу, они прокляты и разрушат вашу жизнь», — указала она в подписи.

В то же время пользователи соцсети X (бывший Twitter) массово стали писать, что Лабубу связан с Пазузу — демоном ветров с телом человека, головой льва или собаки, львиными лапами и двумя парами крыльев. Также они указывают, что данный демон присутствует в фильме «Изгоняющий дьявола», и отмечают внешнее сходство Лабубу и Пазузу.

«Внимание: Лабубу — это не игрушка. Это культ. Плюшевый сосуд для демона Пазузу. Каждый, кто приносит его домой, подписывает договор. Особенно, когда его дают ребенку», — написал пользователь @0x69fisher.

«Лабубу равно Пазузу. Не приглашайте демонов в свой дом», — отметила @0m4m4h.

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Плюшевая игрушка Лабубу (Labubu) с кроличьими ушами и зубастой улыбкой, произведенная китайской компанией Pop Mart, стремительно завоевала популярность среди молодежи по всему миру, вызвав ажиотаж и драки в магазинах Британии, пишет The New York Times.

Плюшевая игрушка Лабубу стала новым символом китайской поп-культуры, передает The New York Times. За последние месяцы Лабубу появилась у таких знаменитостей, как Рианна и Дэвид Бекхэм, а в Британии из-за игрушки даже возникали драки между покупателями. В Лос-Анджелесе фанаты устраивали ночные дежурства в магазинах в ожидании поступления фигурки. Поездки в Китай все чаще планируют, чтобы приобрести редкую игрушку.

Стоимость Лабубу на вторичном рынке достигает сотен долларов, тогда как изначально она стоила около 30 долларов. Китайские СМИ называют игрушку важным достижением страны в продвижении собственной поп-культуры за рубежом. Популярность Лабубу сопровождается ростом интереса к другим китайским товарам: видеоиграм, электромобилям BYD и технологиям, включая искусственный интеллект DeepSeek.

Опросы показывают улучшение отношения к Китаю во многих странах, в том числе среди молодежи США. Исследование Morning Consult отмечает, что впервые глобальный имидж Китая опередил американский, причем это связано не только с популярностью китайских товаров, но и с падением симпатий к США. Эксперты считают, что успехи китайской поп-культуры за рубежом связаны с гибкостью молодых предпринимателей, а не только с государственной политикой.

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В России захотели запретить продажу игрушек Лабубу. Соответствующее предложение сенатора Российской Федерации, зампреда комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерины Алтабаевой публикует «Абзац».

По словам чиновника, в России следует прекратить распространение упомянутых популярных предметов.

«Игрушки, которые выглядят как монстры, которые не могут не вызвать у ребенка чувство опасения, страха, — это, конечно, игрушки, которые ему вредны, психологически очень вредны. И у нас совершенно точно есть много производств, которые производят добрые, хорошие игрушки, которые нужны детям и которые нужно покупать. Эти игрушки [Лабубу] нужно внимательно анализировать. У нас есть ведомства, которые точно должны обратить на это внимание. Мне кажется, нужно сделать все для того, чтобы такие игрушки просто не продавались, не распространялись», — заключила Алтабаева.

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Бессмысленно бороться с Лабубу или регулировать этот товар, так как его популярность закончится также быстро, как популярность спиннеров. Об этом заявил директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов.

«Лабубу – это, скорее, аксессуар, а не игрушка, хотя, безусловно, детей она привлекает. Насколько я знаю, те Лабубу, которые ввезены в нашу страну, будут сертифицированы, один из игроков на рынке их уже везет. На мой взгляд, это такой же краткосрочный тренд, как и спиннеры, поэтому с этим брендом бороться бессмысленно, он угаснет раньше, чем любые регулирующие нормы будут введены», - сообщил эксперт в эфире НСН.

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