США призвали Израиль остановить удары по Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Израиля остановить удары по Сирии.

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Об этом в соцсети Х со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил репортер портала Axios Барак Равид.

«Администрация Трампа обратилась к Израилю с просьбой прекратить удары по сирийским военным на юге страны, передал американский чиновник», — написал журналист.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон обеспокоен израильскими ударами по Сирии и обсуждает этот вопрос с заинтересованным сторонами.