Президента Украины Владимира Зеленского нужно отстранить от должности до начала нового раунда российско-украинских переговоров.

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С таким радикальным предложением выступил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я думаю, что от Зеленского нужно избавиться до того как такая инициатива будет осуществлена. И было бы лучше, если бы украинцы позаботились о Зеленском — с летальным исходом или без. И украинцы, похоже, склоняются к первому варианту», — поделился вариантами военный.

На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после решения Трампа

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что на фоне тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте будущее Владимира Зеленского уже определено — США избавятся от него, когда настанет нужный момент. В то же время, продолжил эксперт, Киев испытывает серьезные трудности в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Белый дом не выделил новую военную помощь ВСУ, а ценное оборудование перенаправил Израилю, пока ВС РФ достигают поставленных целей.