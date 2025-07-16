Лукашенко выписал стипендию для одаренных детей своему младшему сыну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании специального фонда по социальной поддержке одаренных студентов. Глава государства также назначил эту выплату своему младшему сыну Николаю.

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Об этом в среду, 16 июля, сообщил Telegram-канал белорусской газеты «Наша Нива».

— Коля Лукашенко продолжит получать специальную стипендию по решению отца, — говорится в публикации.

Лукашенко ранее заявлял, что его младший сын периодически его критикует, назвав того «оппозиционным». Он также отметил, что гордится наследником. Сам Николай заявил, что он — абсолютная копия отца. Молодой человек подчеркнул, что по этой причине не может быть оппозиционером по отношению к Белоруссии или к самому Лукашенко.

Вместе с тем внешность 20-летнего сына президента Белоруссии привлекла внимание журналистов. На голове молодого человека фотографы запечатлели залысины. Лукашенко-младший побывал в Москве вместе со своим отцом и встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Фотографы запечатлели юношу в профиль и продемонстрировали его лицо крупным планом.