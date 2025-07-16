Трамп прокомментировал обвинения по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном являются «новой аферой демократов».

«Их новая афера — это то, что мы навсегда назовём «аферой Джеффри Эпштейна», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что его «прежние сторонники купились на эту чушь целиком».

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обратился к Трампу с призывом опубликовать документы по делу Эпштейна.

Трамп не понимает интереса общественности к делу Эпштейна

Бывший финансист Джеффри Эпштейн создал сеть эксплуатации несовершеннолетних. Следствие выяснило, что жертв заманивали через подставных людей, привозили в дома Эпштейна, где их насиловали представители американской и мировой элиты.