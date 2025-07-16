На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после решения Трампа

Владимиру Зеленскому не следует обольщаться неожиданным решением президента США Дональда Трампа по Украине, пишет колумнист Ян Гарнер в статье для Unherd.

Трамп 11 июля объявил, что страны-члены НАТО будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине.

«События последних двух недель объясняются очень просто, и это объяснение не понравится аналитикам и украинским военачальникам. Хотя в краткосрочной перспективе политика Белого дома претерпела изменения, основополагающая логика поведения Трампа остается прежней», — подчеркнул Гарнер.

По его словам, на протяжении десятков лет, с восьмидесятых годов прошлого века, Трамп является медийной персоной, СМИ помогли ему достичь поставленных целей.

«Похоже, Трамп кормится новостями, которые делают его главным действующим лицом (неважно, героем или злодеем), деловым человеком», — предположил обозреватель.

Эксперт заметил, что на фоне общей политики американского лидера, его ценностей, высказываний резкий разворот выглядит вполне логичным, так как дает толчок «новому нескончаемому освещению в СМИ».

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Кроме того, пояснил Гарнет, понятна и практически нулевая реакция российских властей на слова Трампа.