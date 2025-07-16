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Стало известно о подготовке конфликта Европы с Россией

Европа увеличивает военные расходы и на фоне роста преступности, массовой миграции и разрушения социальной системы ведет подготовку к военному конфликту с Россией,

«чтобы отвлечься от собственных внутренних проблем». Об этом рассказал «Известиями» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

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На Западе сообщили плохие новости Зеленскому после решения Трампа

Владимиру Зеленскому не следует обольщаться неожиданным решением президента США Дональда Трампа по Украине, пишет колумнист Ян Гарнер в статье для Unherd.

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Орбан назвал шокирующим новый бюджет ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении Евросоюза финансировать Украину за счет снижения поддержки европейских фермеров. Его слова приводят «Аргументы и факты».

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Российский пловец объяснил, почему не смог завоевать медаль на чемпионате мира

Российский пловец Денис Адеев заявил, что неудачно провел последний круг и поэтому потерял шансы на медаль в заплыве на 10 км на открытой воде на чемпионате мира в Сингапуре. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Заброшенную дачу Ротару в Крыму ограбили

Заброшенную дачу певицы Софии Ротару в Ялте ограбили. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на соседей артистки. Участок с домом находится в поселке Никита. Трехэтажное здание общей площадью в 400 квадратных метров расположено в 10 минутах ходьбы от Никитского ботанического сада. По словам местных жителей, Ротару приобрела дачу еще в начале 90-х, а в день рождения приглашала туда поклонников, которым накрывала столы и угощала фруктами из своего сада. Кроме того, она часто гуляла по Никите одна — без грима и охраны.

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Российский город ушел под воду

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Сильные ливни накрыли Нальчик в Кабардино-Балкарии, затопив город. Кадры разгула непогоды публикует «Абзац». Отмечается, что ливень в Нальчике сопровождался очень сильным ветром и длился в течение часа. За это время он успел затопить город.

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АвтоВАЗ рассказал, сколько может прослужить новый автомобиль Lada

Официальный срок службы автомобилей Lada составляет от 8 до 10 лет. Как сообщает «Автоновости дня», об этом заявил сам АвтоВАЗ.

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Неожиданный маневр чуть не привел к столкновению китайских самолетов над Сибирью

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В июле 2025 года два китайских самолёта едва не столкнулись в российском воздушном пространстве. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Посольство РФ получило доступ к арестованному баскетболисту

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Российский дипломат навестил баскетболиста Даниила Касаткина во французской тюрьме. Об этом в среду, 16 июля, сообщили представители посольства России в Париже.

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Уникальную Mazda RX-7 из «Тройного форсажа» продали почти за 94 млн рублей

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Mazda RX-7 VeilSide Fortune, созданная для фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт», была продана более чем за 1,2 млн долларов (почти 94 млн рублей). Об этом сообщает The Drive со ссылкой на аукционный дом Bonhams.

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