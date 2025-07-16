Появилось видео потасовки депутатов в Верховной раде

Потасовка между двумя депутатами во время заседания Верховной рады попала на видео. Кадры опубликовало РИА Новости.

Участниками потасовки стали депутаты Алексей Гончаренко* и Даниил Гетманцев. На опубликованных кадрах видно, как они толкают друг друга и кричат за трибуной Рады. Отмечается, что конфликт между депутатами разгорался дважды.

В одну из потасовок депутат партии «Европейская солидарность» начал оскорблять Гончаренко.

«Просто козел! Ты что тут, владелец этой трибуны? Кто ты такой? Мошенник и позор», — кричал он.

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Известно, что конфликт между депутатами произошел во время голосования в Раде за законопроект о контроле над промышленным загрязнением. В него хотели добавить поправку о пошлине на вывоз сои и рапса, против чего выступает Гончаренко.

*внесен в перечень террористов и экстремистов.