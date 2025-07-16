Конгрессвуман-республиканка Марджори Тейлор Грин неожиданно раскритиковала президента США Дональда Трампа из-за решения продавать оружие НАТО для его последующих поставок Украине.

"Это не то, за что мы голосовали!!!" - написала она в соцсети Х.

Грин объяснила, что поддержавшие Трампа американцы выступали против "финансирования войны и иностранных государств". По ее словам, даже если НАТО покупает американское оружие, то Америка "все равно платит за это", потому что США финансируют НАТО.