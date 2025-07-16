В машинах финнов вдруг начало звучать российское радио

Жители приграничных с Россией регионов Финляндии в среду, 16 июля, неожиданно услышали по радио российские станции. Об этом пишет Yle.

Журналисты уточнили, что в Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный приемник транслировал целых восемь российских радиостанций.

По мнению экспертов, причиной необычного распространения радиоволн стала жаркая погода на юго-востоке Финляндии.

«Возможность слышать радиостанции на большом расстоянии обусловлена жаркой погодой. В атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров», — разъяснил менеджер сетевой компании Digita Яни Саари.

В Yle уточнили, что обычно в приграничных районах можно услышать только «Дорожное радио», в среду удалось поймать даже «Радио Монте Карло».

«Радиостанция Судного дня» снова передала сообщение

Напомним, что ранее в Финляндии можно было слушать и «Наше радио». Оно было доступно в таких городах, как Хельсинки, Порвоо, Котка, Лаппеенранта, Иматра.