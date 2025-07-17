Венгрия призвала ЕС ввести санкции против украинских военных

Венгрия предложила странам Евросоюза ввести санкции против трех военачальников ВСУ, ответственных за убийство закарпатского венгра во время насильственного призыва на армейскую службу. С таким призывом выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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"На улицах Украины идут облавы на людей, это уже международно признанный факт. В ходе принудительного призыва гибнут люди, погиб также венгр, и мы не допустим, чтобы все это осталось без последствий", – приводит ТАСС слова дипломата.

Он не назвал имена или должности этих солдат, однако добавил, что они должны быть наказаны.

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15 июля депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и мобилизации на Украине. Военное положение было продлено на 90 дней, то есть до 5 ноября. "За" высказались 320 депутатов, еще один проголосовал "против".

Украине придется мобилизовать 18-летних граждан, считает командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков. Он также заявил, что руководство страны должно было проводить полную мобилизацию еще с самого начала конфликта, не обращая внимания на интересы украинцев.