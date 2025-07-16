Европа увеличивает военные расходы и на фоне роста преступности, массовой миграции и разрушения социальной системы ведет подготовку к военному конфликту с Россией,

«чтобы отвлечься от собственных внутренних проблем». Об этом рассказал «Известиями» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

По его мнению, Россия стала «козлом отпущения за ошибки Европы», накопленные десятилетиями, и из русских формируется образ врага. А увеличение военных расходов оправдывают необходимостью помощи Украине.

«Люди обеспокоены преступностью, массовой миграцией. Люди видят, что социальная система, система здравоохранения все больше разрушается», - отметил Патрик Поппель.

При этом, по мнению эксперта, в европейских странах идет раскол между теми людьми, которые верят мейнстрим-СМИ, утверждающими, что «единственные способные политики - в Европе, а все остальные - мошенники и бандиты», и между теми, кто понимает реальное положение вещей.

Европу ждут тяжелые времена, так как власти оторваны от народа и не понимают настоящих проблем. Франция и Германия, не имея общей границы с Украиной, активно втягиваются в противостояние, что увеличивает риск масштабного конфликта с Россией, констатировал австрийский геополитический аналитик.

В Европе раскрыли, как начнется прямой конфликт с Россией

Ранее издание Politico сообщило, что европейские страны, в том числе Литва и Эстония, проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений и готовят персонал для работы в военных условиях. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц публично отметил, что Россия представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы.

В свою очередь президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что Москва ни на кого не собирается нападать, а «российская угроза» - это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы».