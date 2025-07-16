В ЕС раскритиковали Трампа за «слабое» давление на Россию

Бывшая представительница Еврокомиссии во Франции Адина Револь призвала ввести санкции против Китая и Индии за оказание поддержки России. Об этом Револь заявила в эфире BFM TV.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон введет пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня в течение 50 дней.

В то же время Трамп отметил, что не уверен в том, что США необходимо принимать законопроект о санкциях против РФ. Новая инициатива устанавливает 500-процентные пошлины на продукцию, импортируемую из стран, покупающих российскую нефть.

По задумке Трампа, вместо этого США могут ввести 100-процентные пошлины вне пакета санкций, если боевые действия не остановятся. По мнению Револь, Трамп не оказывает на Россию «достаточного давления».

«Он начинает с каких-то 50 дней, но возникает вопрос: почему 50 дней? Ведь лето - это пора наибольших военных рисков», - подчеркнула она.

По словам Револь, только «очень быстрое» введение вторичных санкций, включая пошлины против Индии и Китая, могло бы повлиять на ситуацию.

Источники Reuters в Кремле говорили, что президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на угрозы Трампа. Российские власти уверены, что экономика и армия России достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада.