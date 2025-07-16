Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что жесткие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России связаны с давлением на него со стороны республиканцев. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

По мнению Дудакова, для Трампа было важно публично ужесточить риторику в отношении Москвы, так как его часто обвиняют в «пророссийскости». Эксперт допустил, что ультиматумы Трампа представляют собой «определенную публичную игру».

«Пока можно сказать, что Трамп отбивается от давления ястребов внутри своей партии и в целом в Вашингтоне, но старается не подрывать переговорный трек с Россией», - считает Дудаков.

Он добавил, что заявления Трампа часто расходятся с его действиями. По мнению политолога, даже если США введут новые пошлины из-за украинского кризиса, сделано это будет со множеством исключений для разных товаров и разных стран.

После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 3 июля Трамп сообщил, что прогресса в украинском урегулировании достичь не удалось, и заявил о своем разочаровании.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Позже Трамп объявил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не договорится с Украиной о прекращении огня в течение 50 дней. Он заявил, что «очень недоволен» Россией. Также Трамп сообщил, что США одобрили поставки оружия Украине за счет европейцев.