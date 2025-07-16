Экс-разведчик США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что Германия перестала стыдиться нацистского прошлого и снова пытается бороться против России. Отрывок выступления эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия хочет расширить сферу своего влияния на Запад и «вышвырнуть Америку из Европы». Глава BND подчеркивал, что эту угрозу «необходимо предотвратить на ранних стадиях».

Летом 2025 года СМИ сообщили, что Германия планирует ввести добровольную шестимесячную военную службу. Если желающих будет мало, немецкие власти рассмотрят возможность введения службы по призыву.

Риттер отметил, что в последнее время в Германии делают множество безответственных заявлений в адрес России, в том числе о желании увеличить армию для борьбы с РФ. По его мнению, немецкие власти не раскаиваются в действиях нацистской Германии против СССР.