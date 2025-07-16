Маск пошел на неожиданный шаг после ссоры с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск долгое время не отвечал на сообщения, а затем стало известно, что он сменил номер телефона после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью газете The New York Post (NYP).

«Маск в этом не виноват. Я отправил ему длинное сообщение, и затем выяснилось, что его номер сменился, потому что после ссоры с Трампом что-то произошло с его номером. Потом я понял, что это сообщение ушло куда-то, и поэтому он так и не прочел его», — отметил политик.

По словам Джонсона, он предпринимал попытки помирить главу Белого дома и бизнесмена, а также «неоднократно пытался связаться» с Маском после публичной перепалки. Он добавил, что ему все же удалось связаться с Маском, но через «третье лицо».

Трамп: Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения

7 июля Маск заявил, что Трамп его использовал в ходе предвыборной кампании и в начале президентского срока. По его мнению, американский лидер сделал это, потому что год назад опросы общественного мнения относительно миллиардера были очень позитивными.