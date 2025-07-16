Ультиматум Трампа России объяснили попыткой «успокоить сумасшедших»

Американский политолог Гилберт Доктороу считает, что президент США Дональд Трамп заявил о 50-дневном ультиматуме России, чтобы «успокоить сумасшедших из Конгресса». Отрывок выступления эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня в течение 50 дней. Он заявил, что «очень недоволен» Москвой. Также Трамп сообщил, что США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за счет европейцев.

«Увеличение или возобновление поставок оружия на Украину – все это хорошо, чтобы заткнуть рот его критикам. <…> Они должны услышать, что да, мы продолжаем», - так Доктороу объяснил действия Трампа.

Как отметил политолог, это покажет критикам подхода Трампа к России, что Белый дом использует для помощи Украине утвержденный экс-президентом Джо Байденом бюджет. В то же время это никак не изменит ход конфликта.