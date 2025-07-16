Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ

Армения скорее выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем разморозит свое участие.

С таким заявлением в среду, 16 июля, выступил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.

— Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие, — цитирует его слова издание News.am.

Недавно американский посол в Турции Томас Баррак заявил, что США намерены подписать договор об аренде Зангезурского коридора на 100 лет. В данном вопросе страна преследует единственную цель — продвинуть мирные переговоры между Баку и Ереваном. Территория может достаться «влиятельной частной американской компании».

Пашинян рассказал, как относится к Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще 19 марта заявил о готовности поставить свою подпись под мирным договором с Азербайджаном. Он уточнил, что мирный договор между Баку и Ереваном включает 17 статей.

26 июня заместитель министра иностранных дел страны Ваан Костанян заявил, что Армения примет «окончательное решение» по ОДКБ в случае, если члены организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением о нападении Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах.