Слова главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности "убивать российских солдат" разжигают вражду и нарушают немецкие законы, заявил в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

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Ранее Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По словам министра обороны Германии, если сдерживание не сработает, и Российская Федерация якобы нападет на Североатлантический альянс, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных". Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Писториуса, заявил, что ФРГ снова становится опасной.

«Такие заявления делали нацисты, и он (Писториус) нарушает немецкие законы. Это разжигание вражды, оно противоречит основному закону Германии», - поделился своей точкой зрения Нимайер.

Глава минобороны ФРГ также нарушает статью основного закона, запрещающую готовить войну против какой-либо страны, отметил собеседник агентства.

Он также указал на то, что Писториус с его заявлением уподобляется осужденным на Нюрнбергском трибунале в 1945 году.

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По мнению Нимайера, говорить о готовности немецких солдат убивать русских - это ужасно.