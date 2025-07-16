Администрация Трампа уничтожила 500 тонн печенья для бедных детей Азии

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уничтожить почти 500 тонн печенья, которое предназначалось для детей в Пакистане и Афганистане. Об этом узнало издание The Atlantic.

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«При бывшем президенте США Джо Байдене Агентство по международному развитию (USAID) потратило порядка $800 тыс. на печенье, которое до сих пор хранится на складе в Дубае», – говорится в публикации.

Решение было принято после заморозки американской помощи зарубежным странам. Сотрудники USAID пытались согласовать продолжение поставок, однако ответа от администрации не последовало, а срок годности продуктов подходил к концу.

В итоге в Вашингтоне приняли решение сжечь продовольствие, вместо того чтобы отправить его нуждающимся. По данным источников, уничтоженные запасы могли бы обеспечить питанием около 1,5 миллиона детей на протяжении недели. На утилизацию продукта планируется потратить $130 тысяч из бюджета США.

Ранее сообщалось, что США не собираются вмешиваться в обострившийся конфликт между Индией и Пакистаном, так как не считают ситуацию в Южной Азии угрозой собственной безопасности.