Назван еще один кандидат на должность посла Украины в США

В Офисе президента Украины на должность посла страны в США рассматривают не только министра обороны Рустема Умерова, как сообщалось ранее, но и главу Минюста Ольгу Стефанишину.

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Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

«Похоже, что Умеров под вопросом. Послом в США может стать Стефанишина», — отметил один из высокопоставленных источников изданию.

Также подчеркивается, что пока неизвестно, какую должность может занять Умеров в случае назначения на этот пост Стефанишиной.

11 июля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла страны в США.