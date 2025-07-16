Турецкого оппозиционера приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы

Суд в Стамбуле приговорил мэра Экрема Имамоглу к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения по делу об оскорблении прокурора. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

© Газета.Ru

Ожидается, что на данный вердикт будет подана апелляция, уточнил телеканал. Примечательно, что вынесенное решение не накладывает запрет на политическую деятельность Имамоглу, что является требованиями обвинения.

Слушания по делу проходят в стамбульской тюрьме Силиври, где мэр содержится с марта по обвинению в коррупции. На заседании присутствовали лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель, поддерживающий Имамоглу, а также его адвокаты.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на Озеля, обвинив его в оскорблении. Отмечается, что Озель назвал Эрдогана диктатором в связи с задержанием в тот же день мэров Антальи, Аданы, Адыямана и Манавгата. Главы городов были задержаны по делу о коррупции.

До этого Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция пытается «скрыть преступления и оправдать преступников».

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.