В ЕС предупредили о мешающих помощи Киеву факторах

Комиссар Евросоюза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что договоры ЕС не позволяют использовать средства блока для закупки американского оружия для Украины. Об этом Кубилюс рассказал агентству Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и НАТО договорились о поставке оружия Украине за счет европейцев. Германия предложила профинансировать закупку двух систем Patriot для Киева.

В Дании и Нидерландах также заявили о готовности участвовать в закупках для Украины. В МИД Дании отметили, что сначала необходимо «проработать детали» таких закупок.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны могут использовать для поставок Украине свои арсеналы и затем пополнять их американским оружием. По его словам, потенциальными покупателями оружия для Киева также могут стать Канада, Норвегия, Швеция и Британия.

Зеленский объявил о готовности применить дальнобойное оружие по России

Кубилюс отметил, что возможности ЕС по закупкам оружия у США ограничены. В то же время страны Евросоюза могут использовать общеевропейский кредитный фонд на 150 миллиардов евро для совместных закупок. Потенциально это позволит высвободить национальные средства для покупки произведенного в США оружия.

План Трампа по поставкам оружия Украине за счет стран ЕС усиливает давление на чиновников Евросоюза, ведущих переговоры о финансировании амбициозных оборонных расходов блока, отмечает Bloomberg.

Обсуждения плана Трампа вносят свой вклад в напряженные переговоры по составлению бюджета ЕС. В то время как многие европейские столицы стремятся к стандартному финансированию фермеров и регионов, составляющему две трети бюджета, другие хотят перенаправить финансирование на новые насущные вопросы вроде обороны, подчеркивается в статье.