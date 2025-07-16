Обзор иноСМИ: «троянский конь» для Молдавии, Иран обменяет нефть на истребители

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«Идеологический троянский конь» для Украины и Молдавии

Недавно глава Французского агентства развития Реми Риу посетил Украину и Молдавию, чтобы вновь заявить, что Франция является их ключевым партнером, пишет Causeur. Официально целью Парижа является содействие энергетической реформе (40 миллионов евро кредитов, пять миллионов евро грантов), однако за этим фасадом скрываются разговоры об «инклюзивности» и поддержке «уязвимых групп», подчеркивается в статье

По версии автора статьи, Франция сотрудничает с Молдавией не для того, чтобы строить дороги или заводы, а чтобы «политически перевоспитать» страну и приобщить Кишинев к «прогрессивной идеологии». Автор заявил, что «в Молдавии, как и везде, помощь развитию теперь служит идеологическим троянским конём». Местные НПО, щедро финансируемые Парижем, множат программы «толерантности» и «социальной справедливости», отмечается в статье. Тем временем молдавская экономика рушится, молодежь бежит из страны, а разрыв между городом и деревней увеличивается. Для Брюсселя и Парижа Молдавия стала «лабораторией социальной инженерии», заключил автор статьи.

На Украине запутались в заявлениях Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности в рамках новой инициативы помощи Киеву. Он также предостерёг Украину от попыток атаковать Москву, пишет The Wall Street Journal. Американский президент сделал эти заявления на следующий день после того, как пообещал Украине новое оружие.

Один из украинских чиновников заявил WSJ, что в словах Трампа «каждый слышит то, что хочет». Газета отмечает, что из-за специфического подхода президента США к внешней политике в других странах его понимают с трудом. Его заявления могут «вводить в заблуждение» политиков, подчеркивается в статье.

«Путин продолжит борьбу, не обращая внимания на Трампа»

Президент России Владимир Путин намерен продолжать военные действия до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю. По словам собеседников агентства, Путин не обращает внимания на угрозы Дональда Трампа, а «территориальные требования» Москвы могут расшириться по мере продвижения российских войск. Один из источников в Кремле отметил, что «аппетит приходит во время еды». В понедельник Трамп выразил разочарование в подходе России к украинскому кризису и объявил о начале поставок оружия Украине (в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot). Он также пригрозил России дальнейшими санкциями, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней.

Как заявили источники Reuters, Путин уверен, что экономика и армия России достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада. По словам собеседников агентства, российский президент считает, что никто, включая американцев, не обсуждал с ним детали урегулирования всерьез. Источники подчеркнули, что Путин ценит отношения с Трампом, но интересы России для него превыше всего. Условия России включают официальный отказ от расширения НАТО на восток, нейтралитет Украины и ограничение ее вооруженных сил, защиту русскоязычного населения страны, а также признание российских территориальных приобретений, подчеркивается в статье. По словам источников, Путин также готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием крупных держав, хотя пока не совсем ясно, как это может работать.

«Вооружение против Запада: Иран обменяет нефть на истребители»

После израильских атак Тегеран рассчитывает, что Китай поможет модернизировать иранскую систему ПВО, пишет Frankfurter Neue Presse. В частности, сообщается, что Тегеран проявляет интерес к системе ПВО HQ-9 и истребителям J-10B. В статье отмечается, что Военно-воздушные силы Ирана уступают израильским, но это может измениться благодаря поставкам современных оружейных технологий из Китая. Взамен Пекин может получить еще больше нефти из Ирана. Тегеран получает основной доход от продажи нефти, а Китай является одним из основных покупателей иранского топлива, поэтому сделка в сфере обороны «вполне возможна».

В статье отмечается, что в этом контексте следует рассматривать и поездку в КНР министра обороны Ирана Азиза Насирзаде, который в конце июня посетил прибрежный китайский город Циндао для участия в заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Согласно сообщениям, Иран может приобрести у Китая систему HQ-9, основанную на концепции советского комплекса С-300. Эта система доказала свою эффективность во время конфликта Пакистана и Индии. Аналогичным образом, истребители J-10, оснащенные усовершенствованной ракетой PL-15, доказали свою эффективность в конфликте в Кашмире. Другим потенциальным партнёром Ирана по поставкам передовых технологий ПВО является Россия, подчеркивается в статье.

«Авиакомпании ЕС понесли огромные убытки из-за геополитики»

Геополитические кризисы, бушующие в мире с февраля 2022 года, обошлись западноевропейским авиакомпаниям как минимум в 13 миллиардов евро. Это связано с ростом стоимости перелетов и резким падением доходов из-за закрывшихся в одночасье прибыльных рынков, пишет итальянская газета Corriere della Sera. Это значительные потери, понесенные в разгар постковидного восстановления, когда авиасектор находился на грани краха, усугубляемого внутренними проблемами, - задержками поставок новых самолетов и трудностями с современными двигателями. Газета сопоставила внутренние документы авиакомпаний, данные специализированных платформ и отраслевых источников.

В цифрах не учтено снижение доходов от грузовых перевозок в трюмах самолетов, используемых для регулярных рейсов, а также расходы на размещение пассажиров (изменение маршрута, возмещение расходов, проживание в гостинице, питание, трансфер в аэропорт и обратно). Глава крупной европейской авиакомпании заявил газете, что за последние шесть лет у перевозчиков не было «ни минуты передышки». Среди наиболее пострадавших европейских перевозчиков - финская компания Finnair. Перелеты Finnair между Хельсинки и Азией стали длиннее на 40 процентов из-за прекращения полетов через Россию. Это также касается датской авиакомпании Scandinavian Airlines (плюс 23,5 процента), польской LOT (плюс 21 процент) и нидерландской KLM (плюс 17 процентов). Самолеты компаний расходуют больше топлива и привлекают четырех пилотов вместо трех. В то же время китайские авиакомпании получают преимущество благодаря полетам через Россию.