Рада отправила Шмыгаля в отставку

Верховная рада Украины большинством голосов утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Заседание парламента сопровождалось прямой трансляцией, которую вел депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС.

Согласно украинскому законодательству, отставка главы правительства автоматически означает отставку всего кабинета министров.

Зеленский рассказал, сможет ли Трамп завершить конфликт на Украине

Напомним, Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о переходе Шмыгаля на пост министра обороны. Он предложил первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко занять пост премьер-министра.